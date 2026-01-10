«Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

Мэр Львова Садовой заявил об ужасных последствиях удара «Орешника»

Мэр западноукраинского Львова Андрей Садовой прокомментировал удар баллистической ракеты «Орешник» по Львовской области.

В результате прилета люди не пострадали, отметил он. При этом он признал, что был поражен «один из объектов критической инфраструктуры». «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. Слава Богу, что там не было боевой части», — заявил градоначальник.

Да, существующие повреждения ужасны Андрей Садовой мэр Львова

Под ударом оказалось самое большое хранилище газа Украины

Во время массированного удара по Украине 9 января российские военные запустили баллистическую ракету «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ) в Львовской области — крупнейшему газохранилищу на территории Европы. В нем размещено до половины всех запасов украинского газа, а также хранится принадлежащее западным компаниям голубое топливо.

После прилета «Орешника» небо над Львовщиной окрасилось в красный цвет. Необычное зарево сняли местные жители. Отмечается, что кадр был сделан из населенного пункта Буйск. Удар привел к тому, что в ряде украинских городов, включая Киев, начались перебои с поставками газа потребителям.

ПХГ располагается на большой глубине в пористых песчаниках, которые перекрываются глинистыми слоями. Военно-аналитический центр «Рыбарь» Михаила Звинчука уточнил, что для поражения такого объекта нужно либо мощное сейсмическое воздействие, либо применение ядерного заряда мощностью более 100 килотонн. «Орешник» применили в неядерном исполнении, этот удар стал в первую очередь оценкой возможностей поражения очень специфических целей специфическим типом вооружения.

«Орешник» сочли эффективным средством убеждения

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» стало не только «ударом возмездия» за попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, но и сигналом Киеву. «Это демонстрация достаточно мощной силы оружия, которое имеет РФ, и это серьезнейшее предупреждение», — указал он. Как утверждает военный эксперт, смысл заключается в том, что подобное оружие при необходимости может применяться по центрам, где принимаются решения об использовании военной техники, в том числе и беспилотников, против Российской Федерации.

Корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер отметил, что удар «Орешника» по Львовской области Украины наглядно показал превосходство российского оружия. «Россияне продемонстрировали этим, что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе», — сказал он. Журналист подчеркнул, что атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры, находившиеся «буквально в 90 километрах от границы» с Польшей.

Американский аналитик Скотт Риттер посоветовал понять сигналы, исходящие из России, после нового применения «Орешника». «Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия», — подчеркнул он. По словам эксперта, удар «Орешником» по Львовской области является сигналом со стороны России: она хочет показать Западу, что необходимо остановить эскалацию напряженности. В противном случае западные страны будут не в состоянии защититься от подобного оружия, предупредил он.