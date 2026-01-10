В ударе «Орешника» по Украине увидели послание Европе

Welt: Запуск «Орешника» показал Европе превосходство российского оружия

Удар «Орешника» по Львовской области Украины наглядно показал Европе превосходство российского оружия. Такое послание в ракетном ударе увидел корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Россияне продемонстрировали этим, что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры, находившиеся «буквально в 90 километрах от границы» с Польшей.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России после ракетного удара по Львовской области. Она добавила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и США.