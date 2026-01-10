Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 10 января 2026Мир

В ударе «Орешника» по Украине увидели послание Европе

Welt: Запуск «Орешника» показал Европе превосходство российского оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Удар «Орешника» по Львовской области Украины наглядно показал Европе превосходство российского оружия. Такое послание в ракетном ударе увидел корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Россияне продемонстрировали этим, что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры, находившиеся «буквально в 90 километрах от границы» с Польшей.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России после ракетного удара по Львовской области. Она добавила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей Киева призвали покинуть город. Украинская столица осталась без света и тепла после удара возмездия

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США оценили одно предупреждение России на Украине

    Взрывы прогремели еще в одном российском городе

    Трамп намекнул на проблемы для еще одной страны

    Столичный аэропорт доставит багаж пассажирам на дом из-за снегопада

    Зеленский рассказал о переговорах с США по одному вопросу

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    Трамп снова заговорил о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok