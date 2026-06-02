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21:50, 2 июня 2026Мир

Госсекретарь США сделал тревожное заявление для одной страны

Рубио: Куба при нынешнем руководстве представляет угрозу для США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обрушился с критикой на Кубу и заявил, что она представляет угрозу для его страны. Об этом чиновник сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, трансляцию которых вели журналисты Associated Press на YouTube.

По его словам, чтобы Гавана не была опасна для США, ей нужны реформы, однако при действующем руководстве остров на это не способен. Поэтому, как отмечает политик, Кубе нужны системные и серьезные изменения, в том числе экономического характера.

«И вопрос в том, способны ли они вообще провести реформы с учетом людей, которые сейчас находятся у власти... я думаю, что ответ — нет», — считает госсекретарь США. Рубио выразил уверенность, что текущая политическая система Кубы не заточена на проведение реформ.

Ранее журналисты Politico выяснили, что Пентагон потратил несколько месяцев на размещение войск и вооружений, необходимых для военного нападения на Кубу. По их данным, для начала операции осталось только окончательное одобрение президента США Дональда Трампа.

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