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22:15, 2 июня 2026Россия

В Крыму прокомментировали слова Каспарова об украинском флаге над Севастополем

Депутат Шеремет назвал пустозвонством слова Каспарова о Севастополе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Депутат Госдумы от республики Крым прокомментировал слова шахматиста Гарри Каспарова (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом) об украинском флаге над Севастополем. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РИА Новости.

Каспаров заявлял в соцсетях, что считает единственным вариантом завершения конфликта возвращение Крыма под контроль Украины «с развевающимся украинским флагом над Севастополем».

«Пустозвон Каспаров традиционно исполняет роль прозападной пешки, издавна мечтающей превратиться в фигуру. Хотя он как никто другой должен знать, что Россия по-прежнему сильна в шахматах. Крымская ладья еще не сказала своего последнего слова, став для любого супостата неприступной крепостью, о которую они сотрут в порошок гнилые зубы», — сказал депутат.

Ранее Каспарова объявили в международный розыск. Причиной стали подозрения в оправдании терроризма и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

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