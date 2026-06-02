В небе над Москвой заметят необычное явление

В Москве начинается сезон наблюдения серебристых облаков

В июне в Москве наступает сезон наблюдения серебристых облаков. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Серебристые облака — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли. На фоне зари они кажутся светящимися. К тому же этот вид облаков является одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Лучше всего их можно будет увидеть в районах, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические. Серебристые облака появляются на протяжении всего лета, но лучшее время для наблюдениями за ними — именно конец июня.

В то же время вести астрономические наблюдения в средних и северных широтах в июне довольно трудно, этому препятствуют белые ночи и полярный день. В такой период на небе можно будет различить только яркие объекты — Солнце, Луну, иногда Венеру.

В частности, в июне россияне смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера. По расчетам астрономов, планиды окажутся рядом друг с другом 9 июня. В вечернее время их можно будет увидеть даже невооруженным глазом.