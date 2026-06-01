12:58, 1 июня 2026

Россиянам предсказали редкие явления в небе

Ученый Алексеев: В июне можно будет наблюдать сближение Венеры и Юпитера
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Изображение: NASA / JPL-Caltech

В июне в сумеречном небе можно будет наблюдать сближение Венеры и Юпитера, а также серебристые облака. Редкие астрономические явления предсказал россиянам научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев, пишет РИА Новости.

Венера и Юпитер, по прогнозам ученых, окажутся рядом друг с другом 9 июня. «Это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом, но рассмотреть в деталях это уникальное явление можно будет с помощью бинокля или телескопа», — рассказал Алексеев.

15 июня к этим двум планетам добавится Меркурий, а 17 июня — Луна. Спутник Земли будет виден как раз между Венерой и Юпитером. «21 июня наступит летнее солнцестояние — самый длинный день в году. Завершит месяц полнолуние 30 июня», — подчеркнул Алексеев. К тому же в июне часто можно наблюдать серебристые облака — такой эффект получается из-за солнца, которое находится не очень низко над горизонтом.

Ранее россиянам рассказали о возможности увидеть в небе солнечное затмение. Оно произойдет 12 августа, лучше всего его будет наблюдать из Архангельска и Мурманска.

