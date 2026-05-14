Экономика
19:57, 14 мая 2026Экономика

Россияне смогут увидеть редкое явление

Россияне увидят солнечное затмение 12 августа из Архангельска и Мурманска
Полина Кислицына (Редактор)
Солнечное затмение

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители европейской части России 12 августа смогут увидеть в небе солнечное затмение. О том, где редкое явление можно будет наблюдать лучше всего, рассказал доктор наук и преподаватель Сергей Чумаков в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, наиболее заметным солнечное затмение будет на севере европейской части страны. Например, в Архангельске в 20:40 Луна закроет около 80 процентов солнечного диска. «Лучшие условия для наблюдения ожидаются в Мурманске. Там затмение начнется в 19:45, достигнет максимальной фазы в 20:36 и завершится в 21:28. При ясной погоде жители региона смогут увидеть наиболее эффектную картину небесного явления», — поделился информацией специалист.

Между тем в столичном регионе, продолжил Чумаков, явление пройдет практически незаметно. Пик придется на 20:07, однако Солнце окажется закрыто лишь примерно на два процента.

Ученый призвал тех, кто хочет понаблюдать за редким явлением, соблюдать меры предосторожности. Он напомнил, что даже при крупном перекрытии солнечного диска нельзя смотреть на затмение без астрономических фильтров либо специализированных очков, включая сварочные, — это опасно повреждением зрения.

Ранее стало известно, что в мае россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление — голубую Луну, а также Венеру и мощный метеорный поток Эта-Аквариды.

