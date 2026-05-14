Россияне смогут увидеть редкое явление

Россияне увидят солнечное затмение 12 августа из Архангельска и Мурманска

Жители европейской части России 12 августа смогут увидеть в небе солнечное затмение. О том, где редкое явление можно будет наблюдать лучше всего, рассказал доктор наук и преподаватель Сергей Чумаков в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, наиболее заметным солнечное затмение будет на севере европейской части страны. Например, в Архангельске в 20:40 Луна закроет около 80 процентов солнечного диска. «Лучшие условия для наблюдения ожидаются в Мурманске. Там затмение начнется в 19:45, достигнет максимальной фазы в 20:36 и завершится в 21:28. При ясной погоде жители региона смогут увидеть наиболее эффектную картину небесного явления», — поделился информацией специалист.

Между тем в столичном регионе, продолжил Чумаков, явление пройдет практически незаметно. Пик придется на 20:07, однако Солнце окажется закрыто лишь примерно на два процента.

Ученый призвал тех, кто хочет понаблюдать за редким явлением, соблюдать меры предосторожности. Он напомнил, что даже при крупном перекрытии солнечного диска нельзя смотреть на затмение без астрономических фильтров либо специализированных очков, включая сварочные, — это опасно повреждением зрения.

