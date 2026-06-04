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05:31, 4 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах снизить риск деменции

Врач Исмаилов: Снизить риск деменции поможет системная забота о головном мозге
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Unsplash

Современные данные показывают, что значительная часть риска деменции связана с образом жизни, состоянием сосудов, обменом веществ, сном, слухом и психическим здоровьем, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Врач объяснил, что профилактика деменции — это системная забота о головном мозге. В первую очередь, по его словам, нужно контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, не курить, не злоупотреблять алкоголем, регулярно двигаться и следить за весом. Он подчеркнул, что мозг очень зависит от сосудов: если годами страдают сосуды, страдает и память.

«Не менее важны сон, общение и умственная активность. Хронический недосып, нелеченая депрессия, одиночество, апноэ сна и снижение слуха могут ускорять когнитивное снижение. Поэтому важно не игнорировать храп с остановками дыхания, ухудшение настроения, изоляцию и проблемы со слухом. Мозгу нужны нагрузка, эмоции, речь, движение и живой контакт с людьми», — рассказал Исмаилов.

Невролог предупредил, что начинать профилактику лучше не тогда, когда уже появилась выраженная забывчивость, а в среднем возрасте — примерно с 40–65 лет. Именно в этот период часто формируются сосудистые и метаболические нарушения, которые спустя годы могут проявиться снижением памяти и внимания, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ученые сообщили о создании анализа крови, который может не только выявлять болезнь Альцгеймера, но и определять стадию ее развития. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

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