Разработан простой способ определить стадию болезни Альцгеймера

JAMA Neurology: Стадию болезни Альцгеймера можно определить по анализу крови

Ученые сообщили о создании анализа крови, который может не только выявлять болезнь Альцгеймера, но и определять стадию ее развития. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Новый метод основан на измерении всего двух форм тау-белка в крови и может стать более доступной альтернативой ПЭТ-сканированию мозга и спинномозговой пункции. Исследователи протестировали модель более чем на 1000 человек, включая здоровых добровольцев, пациентов с легкими когнитивными нарушениями, деменцией Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. Оказалось, что оценка стадии болезни по анализу крови практически совпадала по точности с результатами ПЭТ-сканирования.

По словам специалистов, новый тест может помочь выявлять заболевание на более ранних этапах. Это особенно важно, поскольку современные методы лечения наиболее эффективны до развития необратимых повреждений мозга. Кроме того, определение стадии болезни позволяет точнее подбирать терапию и отслеживать ее результаты.

Авторы подчеркивают, что анализ крови может значительно расширить доступность диагностики болезни Альцгеймера и сделать обследование проще, дешевле и менее инвазивным.

Ранее стало известно, что снижение плотности костей связано с ухудшением когнитивных функций.