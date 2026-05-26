Раскрыт неочевидный маркер риска болезни Альцгеймера

FAN: Снижение плотности костей связано с ухудшением когнитивных функций

Снижение плотности костей может быть связано с ухудшением когнитивных функций и риском болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Aging Neuroscience (FAN).

Исследователи рассмотрели данные о так называемой оси «кость — мозг» — системе двустороннего взаимодействия между скелетом и нервной системой. По их словам, остеопороз и когнитивные нарушения часто развиваются параллельно не случайно: их могут связывать гормональные изменения, хроническое воспаление и общие молекулярные механизмы.

Одним из ключевых факторов ученые называют нарушение баланса между образованием и разрушением костной ткани. Эти же процессы могут быть связаны с воспалением, повреждением сосудов, накоплением бета-амилоида и тау-белка — признаками, характерными для болезни Альцгеймера.

Особое внимание авторы уделили костным гормонам. Например, остеокальцин способен влиять на работу мозга, память и обмен веществ, а склеростин связан как с минеральной плотностью костей, так и с накоплением патологических белков в мозге.

Ученые считают, что в будущем оценка риска деменции может включать не только нейровизуализацию мозга, но и данные о состоянии костей. Совмещение МРТ, ПЭТ, измерения плотности костной ткани и методов искусственного интеллекта может помочь раньше выявлять людей с повышенным риском когнитивного снижения.

