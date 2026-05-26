16:22, 26 мая 2026Мир

Чехия зафиксировала отказ половины стран от финансирования боеприпасов Киеву

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Число стран-участниц чешской инициативы по закупке снарядов для Украины сократилось с декабря вдвое. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Financial Times.

«Финансовые взносы сейчас вносят лишь девять государств, хотя раньше их было 18», — сказал чешский лидер. По его словам, инициатива обеспечивала до половины всех крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии, и ее трудно чем-то заменить.

Павел предложил обсудить будущее проекта на саммите НАТО в Анкаре. Премьер Чехии Андрей Бабиш пояснил, что его правительство вынуждено переориентировать бюджет на поддержку собственных граждан на фоне энергетического кризиса. Кто именно вышел из программы в Праге уточнять не стали.

Ранее сообщалось, что Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть. Прага закупает для Киева оружие, несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу.

Отмечается, что в этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, а маршруты трудно отследить. Чехия намерена сохранить координирующую роль, не увеличивая прямое бюджетное финансирование программы.

