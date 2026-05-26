Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:13, 26 мая 2026Наука и техника

В России представили «Гармонь-МЕ» для поиска дронов

«Рособоронэкспорт» представил новую РЛС «Гармонь-МЕ» с дальностью 60 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Компания «Рособоронэкспорт» представила новую радиолокационную станцию (РЛС) «Гармонь-МЕ» для поиска различных воздушных целей, включая дроны, на первом Международном форуме по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

РЛС «Гармонь-МЕ» может обнаруживать летательные аппараты на дальности до 60 километров. Также ее можно использовать в режиме контрбатарейной борьбы для обнаружения артиллерийских позиций противника.

Станция может выполнять задачи на полевых и временных аэродромах. Также «Гармонь-МЕ» способна работать в интересах подразделений противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Базовая РЛС 1Л-122 «Гармонь», которая работает в L-диапазоне, способна обнаруживать цели на дальности до 40 километров. Система «видит» объекты, которые летят со скоростью до 700 метров в секунду.

Ранее в мае госкорпорация «Ростех» представила комплекс для обнаружения беспилотников «Бекас».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Захарова высказалась о паразитировании на Буче

    Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ

    В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

    Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

    Россиянин сел на девять лет после признаний о прошлом

    Украинский блогер заявил о «тряске» соотечественников из-за одной идеи властей

    Аналитики оценили положение российского бизнеса

    Госдума дала отсрочку от призыва в армию одной категории россиян

    Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok