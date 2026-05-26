18:00, 26 мая 2026

Бывший российский бизнес-омбудсмен понадеялся на работу нового «не с чистого листа»

Титов назвал приход Шохина на пост бизнес-омбудсмена логичным
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями и бывший уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов отреагировал на назначение главы РСПП Александра Шохина на должность бизнес-омбудсмена. Его комментарий поступил «Ленте.ру».

«Свято место пусто не бывает. Рад, что новым бизнес-омбудсменом стала личность достойного калибра», — отметил Титов, занимавший указанную должность с 2012 года. По его словам, Шохин «давно выстраивал структуру, ориентированную на защиту бизнеса, поэтому назначение выглядит вполне логичным».

Также бывший уполномоченный по правам российских предпринимателей выразил надежду на то, что деятельность его преемника «начнется не с чистого листа, а впитает в себя все многолетние наработки предшественников». «Опыт накоплен немалый, и я от всей души желаю Александру Шохину достичь нового качества в этом направлении», — резюмировал Титов.

В сентябре 2022 года он подтвердил прекращение своих полномочий и сказал журналистам, что «эстафету должны подхватить другие». О его преемнике с тех пор не сообщалось.

Как стало известно 26 мая, Шохин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где среди прочих вопросов обсудил и ситуацию с назначением бизнес-омбудсмена.

В ходе беседы Шохина и Путина речь зашла о модернизации соответствующего института путем создания автономной некоммерческой организации. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет сам Шохин, который сохранит и должность президента РСПП.

