Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

18:12, 26 мая 2026

Генсек ООН Гутерриш обеспокоен заявлением России о планах нанести удары по Киеву
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен заявлением России о планах нанести удары по Киеву. Об этом сообщает Reuters.

«Мы осуждаем нападение на учебное заведение [в Старобельске] — как мы осуждаем все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — сказал он.

По словам генсека, сейчас как никогда крайне важно избегать любой эскалации конфликта, который уже нанес огромный ущерб мирному населению и рискует еще больше отсрочить поиск мира, продлив страдания людей.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер заявила, что Европейский союз отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения российской стороны о нанесении ударов по центрам принятия решений в столице Украины. Более того, она подчеркнула, что Евросоюз намерен нарастить военную поддержку Украины.

