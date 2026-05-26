19:01, 26 мая 2026

НАСА запланировало ежемесячную отправку кораблей к Луне

Иван Потапов
Фото: Steve Nesius / Reuters

НАСА в 2027 году планирует почти каждый месяц отправлять корабли к Луне, заявил глава американского космического агентства Джаред Айзекман. Его слова передает ТАСС.

«Начиная с 2027 года мир сможет наблюдать роботизированные высадки [на Луну] почти ежемесячно, пока мы строим лунную базу на южном полюсе», — сказал руководитель.

В апреле Айзекман в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Соединенных Штатов сказал, что космическую программу США необходимо преобразовать, чтобы не уступить лидерство в космосе Китаю.

В том же месяце руководитель заявил, что пилотируемая лунная миссия Artemis II завершилась успешно, а Соединенные Штаты планируют продолжать полеты к Луне, пока не высадятся на ее поверхность в 2028 году.

