Миллиардер Галицкий уехал из России по голландскому паспорту после решения суда

Прокурор: Галицкий уехал из РФ по голландскому паспорту через 2 дня после суда

Предприниматель Александр Галицкий уехал из России по голландскому паспорту вскоре после решения суда о признании его фонда экстремистским объединением и изъятии имущества на восемь миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова прокурора в Мосгорсуде.

На заседании, где рассматриваются апелляции на решение по иску Генпрокуратуры, прокурор сообщил, что это произошло через два дня после решения суда. Бизнесмен использовал голландский паспорт и покинул РФ через Белоруссию, при этом нарушив обеспечительные меры по делу.

Решение Тверского суда Москвы было оглашено 23 марта. Тогда он признал экстремистским объединением корпорацию Almaz Capital Partners, LTD, управляющим партнером которой является Галицкий. В связи с этим деятельность международного венчурного фонда была запрещена на территории России.

Кроме того, суд обратил в доход государства недвижимость, земельные участки и денежные средства миллиардера на его банковских счетах.

