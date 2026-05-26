Популярный российский блогер впервые станет отцом

Блогер Юлик и его жена Маша Мармарис впервые станут родителями

Популярный российский YouTube-блогер Юлий Онешко, известный как Юлик, и его жена Маша Мармарис впервые станут родителями. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Блогер написал, что станет отцом. Он также сделал репост публикации Мармарис, в которой она продемонстрировала положительный тест на беременность и УЗИ-снимок с плодом. Другие детали пара не раскрыла.

Ранее известный 23-летний российский блогер Ярослав Дилблин (настоящая фамилия Шепелев) рассказал о рождении ребенка. Он заявил, что стал отцом еще в 2025 году, но поначалу не был готов рассказать об этом поклонникам.

Перед этим стало известно о беременности российской блогерши и модели Полины Чистяковой — жены популярного стендап-комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Она опубликовала ролик, в котором показывает на камеру положительный тест на беременность.