США захотели сократить военный вклад в НАТО

20:45, 26 мая 2026Мир

Spiegel: США планируют значительно сократить свой военный вклад в НАТО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

США планируют значительно сократить свой военный вклад в НАТО. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Вашингтон намерен в будущем значительно сократить количество ключевых военных средств, включая американские истребители, боевые корабли, беспилотники и самолеты-заправщики, поставляемых НАТО в рамках планирования сил альянса», — говорится в материале.

По данным журнала, представитель главы Пентагона Пита Хегсета Александр Велес-Грин в конце прошлой недели провел брифинг для высокопоставленных должностных лиц из стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса. Там он проинформировал союзников Вашингтона о намерениях американской стороны.

США планируют значительно сократить свои обязательства в рамках механизма NATO Force Model, с помощью которого альянс осуществляет организацию, управление и командование национальными силами союзников. Образовавшиеся пробелы должны будут заполнить сами европейцы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит двигаться по траектории постепенного снижения зависимости европейских стран от США.

