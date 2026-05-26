Назван фаворит АПЛ в следующем сезоне

«Арсенал» назван фаворитом АПЛ в следующем сезоне

Букмекеры назвали фаворита Английской премьер-лиги (АПЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению аналитиков, с наибольшей долей вероятности титул снова завоюет лондонский «Арсенал». На это событие можно поставить с коэффициентом 2,50.

Вторым фаворитом букмекеры называют «Манчестер Сити», на который можно поставить с коэффициентом 4,00. На чемпионство «Ливерпуля» принимаются ставки с коэффициентом 7,00. С таким же коэффициентом можно поставить на победу в АПЛ «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии 19 мая. Это первая победа в АПЛ для лондонцев за 22 года.