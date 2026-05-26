Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:09, 26 мая 2026Спорт

Назван фаворит АПЛ в следующем сезоне

«Арсенал» назван фаворитом АПЛ в следующем сезоне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Букмекеры назвали фаворита Английской премьер-лиги (АПЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению аналитиков, с наибольшей долей вероятности титул снова завоюет лондонский «Арсенал». На это событие можно поставить с коэффициентом 2,50.

Вторым фаворитом букмекеры называют «Манчестер Сити», на который можно поставить с коэффициентом 4,00. На чемпионство «Ливерпуля» принимаются ставки с коэффициентом 7,00. С таким же коэффициентом можно поставить на победу в АПЛ «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии 19 мая. Это первая победа в АПЛ для лондонцев за 22 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Ирина Шейк похвасталась прессом в откровенном бикини

    Курорты Краснодарского края затопило мощным ливнем

    ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

    Путин написал статью в преддверии визита в Казахстан

    В Москве появится гигантский аттракцион-маятник высотой с 10-этажный дом

    На Украине испугались массированного удара по стране в ближайшие дни

    Московские выпускники потерли лысину директора школы на удачу

    Украинские боевики получили до 23 лет за обстрел мирных жителей в ДНР

    Президент Финляндии высказался о начале диалога с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok