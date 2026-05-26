Небензя назвал реакцию Запада на трагедию в Старобельске моральным крахом

Реакция стран Запада на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральных крах. С такой оценкой выступил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

«Это не просто двойные стандарты, это моральный крах и полный позор», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что в политической картине Запада дети делятся на «удобные и неудобные жертвы».

Так, считает Небензя, если страдания детей можно использовать против России, то это становится международным скандалом, а если причиной страданий становятся умышленные действия Украины, то «трагедия исчезает за оговорками, сомнениями».

Ранее Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск. Однако он сомневается, что все стороны примут приглашение.