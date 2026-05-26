Украинские боевики получили до 23 лет за обстрел мирных жителей в ДНР

Четыре украинских боевика получили от 21 до 23 лет за обстрел мирных в ДНР

Четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к срокам от 21 до 23 лет колонии строгого режима по обвинениям в жестоком обращении с мирными жителями, покушении на их убийство и уничтожении имущества в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) в Telegram.

Следствие и суд пришли к выводу, что в 2020–2021 годах командир минометной батареи 501-го отдельного батальона морской пехоты Сергей Мищенко отдавал распоряжения об ударах по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Жертв среди мирного населения удалось избежать, поскольку люди успели спрятаться, однако здания и хозяйственные постройки получили повреждения.

«Приговором суда Мищенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, Сивцу – 22 года, Труфину – 23 года и Журе – 21 год. Отбывать его фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам колонии наемника ВСУ и гражданина Польши 47-летнего Кшиштофа Флачека. Как установил суд, уроженец города Мысловице прибыл на Украину ради заработка. Он вступил в иностранный легион и принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины. В ходе боев с российской армией поляк попал в плен.

