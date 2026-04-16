Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 16 апреля 2026Силовые структуры

Призывавший не воевать за Украину пленный поляк получил в России срок

В ЛНР на 13 лет посадили польского наемника, вступившего в ВСУ из-за любви
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Верховный Суд Луганской Народной Республики

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам колонии наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданина Польши 47-летнего Кшиштофа Флачека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Верховный суд ЛНР.

Как установил суд, уроженец города Мысловице прибыл на Украину ради заработка. Он вступил в иностранный легион и принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины. В ходе боев с российской армией поляк попал в плен.

В плену он обращался к своим соотечественникам с призывом не следовать его примеру и не воевать за Украину. Поляк рассказывал, что пошел в наемники не столько из-за денег сколько из-за любви к украинской женщине, в глазах которой он хотел быть героем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok