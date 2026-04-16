В ЛНР на 13 лет посадили польского наемника, вступившего в ВСУ из-за любви

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам колонии наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданина Польши 47-летнего Кшиштофа Флачека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Верховный суд ЛНР.

Как установил суд, уроженец города Мысловице прибыл на Украину ради заработка. Он вступил в иностранный легион и принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины. В ходе боев с российской армией поляк попал в плен.

В плену он обращался к своим соотечественникам с призывом не следовать его примеру и не воевать за Украину. Поляк рассказывал, что пошел в наемники не столько из-за денег сколько из-за любви к украинской женщине, в глазах которой он хотел быть героем.