Над Финским заливом заметили самолет ВВС Эстонии

Авиадиспетчерские службы ЕС: Самолет ВВС Эстонии патрулирует акваторию Финского залива

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Эстонии патрулирует акваторию Финского залива. Об этом заявили в авиадиспетчерских службах Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

«Борт вылетел с местной военной базы Эмари, расположенной недалеко от побережья, и после этого начал патрулировать подконтрольный диспетчерам Таллина район над акваторией Финского залива, в том числе над нейтральными водами», — уточнил собеседник агентства.

Представитель авиадиспетчерских служб ЕС добавил, что борт движется в восточном направлении. Он находится на высоте около полутора километров.

Ранее стало известно о возможной причастности стран Балтии к удару по Санкт-Петербургу. Сообщалось, что маршрут атаковавших беспилотников пролегал через Финский залив.