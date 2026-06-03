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12:17, 3 июня 2026Бывший СССР

Над Финским заливом заметили самолет ВВС Эстонии

Авиадиспетчерские службы ЕС: Самолет ВВС Эстонии патрулирует акваторию Финского залива
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Airwolfhound / Wikimedia

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Эстонии патрулирует акваторию Финского залива. Об этом заявили в авиадиспетчерских службах Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

«Борт вылетел с местной военной базы Эмари, расположенной недалеко от побережья, и после этого начал патрулировать подконтрольный диспетчерам Таллина район над акваторией Финского залива, в том числе над нейтральными водами», — уточнил собеседник агентства.

Представитель авиадиспетчерских служб ЕС добавил, что борт движется в восточном направлении. Он находится на высоте около полутора километров.

Ранее стало известно о возможной причастности стран Балтии к удару по Санкт-Петербургу. Сообщалось, что маршрут атаковавших беспилотников пролегал через Финский залив.

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