Стало известно о возможной причастности стран Балтии к удару по Петербургу

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) летели на Санкт-Петербург со стороны стран Балтии. О возможной причастности этих государств к удару по городу стало известно из публикации Mash.
По информации издания, маршрут атаковавших Петербург беспилотников пролегал через Финский залив. Mash напоминает, что Прибалтика официально открыла воздушное пространство для украинских дронов в конце марта.
Как сообщалось ранее, глава Петербурга Александр Беглов официально подтвердил разрушения в городе из-за ударов украинских БПЛА. По его словам, при атаке есть и пострадавшие.
Жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах.