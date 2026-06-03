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09:06, 3 июня 2026Россия

Стало известно о возможной причастности стран Балтии к удару по Петербургу

Mash: Дроны ВСУ летели на Санкт-Петербург со стороны стран Балтии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) летели на Санкт-Петербург со стороны стран Балтии. О возможной причастности этих государств к удару по городу стало известно из публикации Mash.

По информации издания, маршрут атаковавших Петербург беспилотников пролегал через Финский залив. Mash напоминает, что Прибалтика официально открыла воздушное пространство для украинских дронов в конце марта.

Как сообщалось ранее, глава Петербурга Александр Беглов официально подтвердил разрушения в городе из-за ударов украинских БПЛА. По его словам, при атаке есть и пострадавшие.

Жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах.

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