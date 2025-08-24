Бывший СССР
Бывший наемник назвал любовь причиной для вступления в ряды ВСУ

Экс-наемник ВСУ Флачек рассказал, что воевал за Киев из-за любви к украинке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Любовь к украинке стала причиной для бывшего наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кшиштофа Флачека воевать на стороне Киева. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Нашел сайт, где набирают людей. Потому что я полюбил украинскую женщину и хотел быть для нее героем», — признался мужчина. Он отметил, что сейчас считает это не самым мудрым решением.

Позднее Флачек попал в плен и перешел на сторону России. Сейчас он является бойцом отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса — этот батальон сформирован из бывших солдат ВСУ.

Ранее Флачек поделился, что попал в плен к российским солдатам, заблудившись в лесу.

