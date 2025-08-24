Бывший СССР
Польский наемник рассказал о попадании в российский плен

Польский наемник Флачек заблудился в лесу во время задания и попал в плен ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Поляк Кшиштоф Флачек рассказал, что стал наемником Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал в плен ВС России. Его слова приводит РИА Новости.

Польский наемник рассказал о попадании в российский плен и уточнил, он столкнулся с обстрелом российской артиллерии при выполнении задания в лесу. По его словам, украинским военным пришлось отступить, они разделились, а Флачек заблудился, оставшись один.

«Хотел вернуться на украинскую сторону, но я заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: "Привет, я украинский солдат". Они взяли меня: "Давай спрячемся в норе в земле"», — уточнил он.

По словам поляка, спустя полчаса солдаты представились российскими военными и взяли его в плен. Флачек перешел на сторону России и служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса.

Ранее сообщалось, что в ВСУ создали новое подразделение наемников. Оно называется «Специальная латинская бригада» (СЛБ).

