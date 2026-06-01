12:04, 1 июня 2026Силовые структуры

Россиянам рассказали о правилах поведения со сталкером

Адвокат Ключко: В России нет закона, регулирующего сталкинг
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: DiTD / Shutterstock / Fotodom

В России годами не могут принять отдельный закон о сталкинге, а действующие нормы не покрывают большинство бытовых ситуаций. Руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко в интервью «Газете.Ru» объяснил, что делать жертвам таких преследований.

Ключко советует не игнорировать ситуацию. По его словам, обращаться в полицию нужно даже при отсутствии прямых оснований, лучше письменно и с сохранением талонов-уведомлений. Если преследователь будет заходить дальше, системные заявления помогут показать, что опасения были не надуманными. При этом на практике полиция редко реагирует на такие обращения, отметил эксперт. Однако обращаться к правоохранителям все равно нужно, считает он.

Ранее сталкер выследил 32-летнюю Ксению из Красноярска и расправился с ней в ее доме, а затем устроил кровавую фотосессию, похваставшись, что «замочил богатенькую девушку».

