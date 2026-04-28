Сталкер из российского города «замочил богатенькую девушку» и выложил кровавые фото

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 28 апреля 2026

Сталкер убил успешного юриста из Красноярска и устроил фотосессию с ее телом
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сталкер выследил 32-летнюю Ксению из Красноярска и расправился с ней в ее доме, а затем устроил кровавую фотосессию, похваставшись, что «замочил богатенькую девушку». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка с двумя высшими образованиями по юриспруденции в совершенстве владела русским, английским и китайским языками. Она быстро поднялась по карьерной лестнице и возглавила офис компании, специализирующейся на помощи бизнесу.

В соседний офис устроился уроженец Иркутска Александр Р. менеджером по продажам. Он познакомился с Ксенией в коридоре и вскоре стал преследовать. Девушка начала сторониться его, а он обижался и устраивал истерики. Позже сталкера уволили, у него закончились деньги и он поехал к Ксении, проживавшей в собственном доме в поселке Емельяновская горка.

Александр попросил у нее денег взаймы, однако наличных у девушки не оказалось и она предложила перевести ему, однако у Александра оказались заблокированы карты. В итоге он напал на Ксению, она потеряла сознание, а затем ей нанесли восемь ножевых ранений. Мужчина сделал кровавые фотографии с телом, выложил их в свою группу и хвалился своей жертвой. Потом он сдался полицейским.

Ранее суд арестовал москвича Михаила Сбрадова, который расправился с 36-летней художницей-проектировщицей Викторией в офисе застройщика на западе столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Российский военный рассказал о созданной иллюзии превосходства сил при штурме позиций ВСУ

    Россиянин поставил 500 рублей на 14 матчей и выиграл 10 миллионов

    Власти ОАЭ объяснили решение о выходе из ОПЕК

    Жена министра обороны США надела дешевое платье в день покушения на Трампа

    Названо наиболее эффективное российское оружие в зоне СВО

    Дилеры сообщили о будущем марки Chery в России

    Астроном предупредил об опасном сближении Земли с «Богом хаоса»

    Сталкер из российского города «замочил богатенькую девушку» и выложил кровавые фото

    В Минобороны Украины увидели новую угрозу своему тылу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok