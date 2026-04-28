Сталкер из российского города «замочил богатенькую девушку» и выложил кровавые фото

Сталкер убил успешного юриста из Красноярска и устроил фотосессию с ее телом

Сталкер выследил 32-летнюю Ксению из Красноярска и расправился с ней в ее доме, а затем устроил кровавую фотосессию, похваставшись, что «замочил богатенькую девушку». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка с двумя высшими образованиями по юриспруденции в совершенстве владела русским, английским и китайским языками. Она быстро поднялась по карьерной лестнице и возглавила офис компании, специализирующейся на помощи бизнесу.

В соседний офис устроился уроженец Иркутска Александр Р. менеджером по продажам. Он познакомился с Ксенией в коридоре и вскоре стал преследовать. Девушка начала сторониться его, а он обижался и устраивал истерики. Позже сталкера уволили, у него закончились деньги и он поехал к Ксении, проживавшей в собственном доме в поселке Емельяновская горка.

Александр попросил у нее денег взаймы, однако наличных у девушки не оказалось и она предложила перевести ему, однако у Александра оказались заблокированы карты. В итоге он напал на Ксению, она потеряла сознание, а затем ей нанесли восемь ножевых ранений. Мужчина сделал кровавые фотографии с телом, выложил их в свою группу и хвалился своей жертвой. Потом он сдался полицейским.

Ранее суд арестовал москвича Михаила Сбрадова, который расправился с 36-летней художницей-проектировщицей Викторией в офисе застройщика на западе столицы.