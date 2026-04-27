17:02, 27 апреля 2026

Появились данные о личности заколовшего сотрудницу офиса застройщика в Москве из-за шума

Суд арестовал москвича за убийство женщины в офисе застройщика на западе столицы
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Кунцевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июня жителю столицы Михаилу Сбрадову, который заколол сотрудницу офиса строительной компании на улице Верейской из-за шума. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Подсудимый арестован по ходатайству следствия. Стали известны подробности о его личности: 43-летний москвич в разводе, не платит алименты, в 2010 году его уже задерживали за угрозы ножом, сообщает РЕН ТВ.

При обыске у него в квартире силовики нашли ружье и большую коллекцию холодного оружия, включая мачете, катаны и перочинные ножи.

Его жертвой стала 36-летняя художница-проектировщица Виктория, оказавшаяся в офисе застройщика поздним вечером 25 апреля. Ее нашли с множественными ранениями без признаков жизни.

По данным СК, Сбрадов, живущий поблизости с офисом, не мог уснуть из-за шумной стройки, при этом он находился еще и в состоянии алкогольного опьянения. Он взял два ножа, арбалет и биту и ворвался в офис застройщика. Мужчина нанес Виктории удары битой, а затем ножевые ранения.

На следующий день его задержали в лесополосе. Он дал признательные показания.

