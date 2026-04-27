Мужчина попал на видео после расправы из-за шумной стройки в Москве

«112» показал кадры с москвичом, подозреваемым в убийстве сотрудницы девелопера

Мужчина, который напал на сотрудницу девелоперской фирмы на Верейской улице в Москве из-за шумной стройки, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах задержанный мужчина отвечает на вопросы сотрудников.

Женщину со множественными ножевыми ранениями нашли вечером 25 апреля. На следующий день в лесополосе задержали предполагаемого преступника — им оказался строитель, живущий рядом с офисом застройщика. Мужчине мешала спать шумная стройка, и он, находясь в состоянии опьянения, решился на расправу.

При себе у злоумышленника были арбалет, бейсбольная бита и два ножа. Он пришел в офис компании и напал на одну из сотрудниц. Ее ранения оказались несовместимыми с жизнью.