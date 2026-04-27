11:33, 27 апреля 2026

Арбалетом и ножами вооружился мужчина для расправы над дизайнером в Москве

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Напавший на сотрудницу девелоперской фирмы на Верейской улице в Москве был вооружен арбалетом, бейсбольной битой и двумя ножами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 25 апреля мужчина вооружился и пошел в коммерческое помещение, где нанес женщине сначала несколько ударов битой по конечностям, а потом добил ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью, сам мужчина скрылся с места.

Дома у фигуранта нашли значительное количество холодного оружия. Ему предъявили обвинение, на допросе он дал признательные показания. Назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Женщину со множественными ножевыми ранениями нашли вечером 25 апреля. На следующий день предполагаемого преступника задержали в лесополосе. Им оказался строитель, живущий поблизости с офисом застройщика. Шумная стройка мешала мужчине заснуть, и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решился на расправу.

