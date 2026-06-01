Бывший СССР
08:55, 1 июня 2026

Командир ВС России рассказал о засаде в тылу ВСУ в Днепропетровской области

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе боев за Новоподгородное Днепропетровской области регулярно устраивали засады в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир 27-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России Артем Астафьев.

«Устраивали засады в тылу противника. Зайти в тыл, закрепиться, подпустить максимально близко противника, дабы тебя не обнаружили, и уничтожить», — приводятся в публикации слова командира.

Он отметил, что засады стали постоянной тактикой российских войск на этом направлении.

29 мая российские войска взяли под контроль Лесное Днепропетровской области. В боях за населенный пункт участвовали бойцы 430-го мотострелкового полка 29-й армии группировки войск «Восток».

