Командир ВС России рассказал о засаде в тылу ВСУ в Днепропетровской области

Командир Астафьев: ВС РФ устраивали засады в тылу ВСУ в боях за Новоподгородное

Российские войска в ходе боев за Новоподгородное Днепропетровской области регулярно устраивали засады в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир 27-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России Артем Астафьев.

«Устраивали засады в тылу противника. Зайти в тыл, закрепиться, подпустить максимально близко противника, дабы тебя не обнаружили, и уничтожить», — приводятся в публикации слова командира.

Он отметил, что засады стали постоянной тактикой российских войск на этом направлении.

29 мая российские войска взяли под контроль Лесное Днепропетровской области. В боях за населенный пункт участвовали бойцы 430-го мотострелкового полка 29-й армии группировки войск «Восток».