10:06, 1 июня 2026

Раскрыты новые данные о разминировании российского приграничья от боеприпасов ВСУ

ТАСС: Саперы подразделения «Север» разминировали сельхозугодия в курском приграничье
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Саперы инженерно-саперного батальона группировки войск «Север» разминировали сельскохозяйственные угодия в приграничье Курской области от боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые данные о проведенных работах раскрыл старший сапер подразделения с позывным Бук, передает ТАСС.

«Основная цель — очистить землю от взрывоопасных предметов, чтобы мирные жители могли вернуться к безопасной жизни и сельхозработам», — обозначил собеседник агентства.

По его словам, саперы продолжают находить в приграничье сбросы беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские снаряды и самодельные суббоеприпасы в результате обстрелов и атак ВСУ.

Бук также добавил, что после проведения разминирования саперы проводят внутренний и внешний контроль, исключая вероятность пропуска взрывоопасных предметов. В работах используются современные образцы специальной военной техники и вооружения, уточнил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что МЧС России создаст новые подразделения разминирования в Белгородской, Волгоградской, Курской, Брянской и Херсонской областях. Уточнялось, что в них будут служить 1,5 тысячи человек.

