В пяти российских регионах создадут отряды саперов

МЧС России создаст новые подразделения разминирования в пяти регионах

МЧС России создаст новые подразделения разминирования в Белгородской, Волгоградской, Курской, Брянской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Поручение о создании новых отрядов и увеличения существующих дал президент России Владимир Путин. Министерство внесло предложение о наращивании численности своих спасательных воинских подразделений и создать новые в Республике Крым, Северо-Кавказском федеральном округе и Калининградской области. Уточняется, что в них будут служить 1,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что военнослужащий инженерно-саперной роты с позывным Джордан обезвредил более 80 кассетных мин в огороде мирной жительницы в Запорожской области.