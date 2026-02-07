Реклама

19:37, 7 февраля 2026Россия

Российский сапер обезвредил более 80 мин ВСУ в огороде мирной жительницы

Сапер ВС РФ обезвредил более 80 мин ВСУ в огороде жительницы Запорожской области
Алина Черненко

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащий инженерно-саперной роты с позывным Джордан обезвредил более 80 кассетных мин в огороде мирной жительницы в Запорожской области. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам собеседника агентства, в кассете было около 155 суббоеприпасов. «Как картошку ходили собирали и взрывали. Женщина довольна осталась, поблагодарила», — признался он.

Сапер ВС РФ добавил, что украинские войска производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами посредством артиллерии.

Ранее другой российский сапер рассказал о минах Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По его словам, их маскируют под кусты, траву и ветки.

