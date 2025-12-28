Российский сапер рассказал о минах ВСУ в Херсонской области

Сапер Мороз: ВСУ маскируют мины под кусты и траву в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют территорию Херсонской области противопехотными и противотанковыми минами, маскируя их под кусты, травку и ветки, заявил сапер с позывным Мороз. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские военные работают накладным зарядом. «Берется любая длинная палка, тротиловая шашка, скотч и зажигательная трубка. Закладывается рядом с боеприпасом, который необходимо уничтожить и ликвидируется. Также противник, как правило, использует такие боеприпасы как ПТМ-3 и ОЗМ-72», — уточнил он.

По словам сапера, взрывчатые вещества украинские военные маскируют под кусты, траву и ветки.

Ранее сообщалось, что саперы применяют загруженных минами роботов в зоне спецоперации (СВО).