Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:36, 28 декабря 2025Бывший СССР

Российский сапер рассказал о минах ВСУ в Херсонской области

Сапер Мороз: ВСУ маскируют мины под кусты и траву в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют территорию Херсонской области противопехотными и противотанковыми минами, маскируя их под кусты, травку и ветки, заявил сапер с позывным Мороз. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские военные работают накладным зарядом. «Берется любая длинная палка, тротиловая шашка, скотч и зажигательная трубка. Закладывается рядом с боеприпасом, который необходимо уничтожить и ликвидируется. Также противник, как правило, использует такие боеприпасы как ПТМ-3 и ОЗМ-72», — уточнил он.

По словам сапера, взрывчатые вещества украинские военные маскируют под кусты, траву и ветки.

Ранее сообщалось, что саперы применяют загруженных минами роботов в зоне спецоперации (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Россиянка не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»

    Российский сапер рассказал о минах ВСУ в Херсонской области

    В России призвали ввести штрафы за оскорбление учителей

    Стало известно о помощи местных жителей в освобождении Красноармейска

    В США предупредили Россию о провокации

    Путин оценил темпы наступления российских войск

    ВСУ попытались ударить по северу российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok