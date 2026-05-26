«Уралвагонзавод» впервые представил ДТ-3ПМ

«Уралвагонзавод» впервые публично представил гусеничный вездеход ДТ-3ПМ

Концерн «Уралвагонзавод» впервые публично представил опытный образец двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-3ПМ. Машину показали на выставке «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе производителя.

ДТ-3ПМ — это инициативная разработка компании «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Отмечается, что машину можно использовать для выполнения различных специальных задач в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Опытный образец успешно прошел государственные испытания.

Машина может перевозить до 3,5 тонны груза или 17 пассажиров. Вездеход получил многотопливный дизельный двигатель мощностью 312 лошадиных сил, который обеспечивает скорость на суше до 50 километров в час, и автоматическую трансмиссию с шестиступенчатой коробкой передач. ДТ-3ПМ способен преодолевать рвы до трех метров и метровые стены.

Заместитель гендиректора концерна по гражданской продукции Андрей Абакумов подчеркнул, что на вездеходе можно смонтировать как вооружение, так и гражданское оборудование.

