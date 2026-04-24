Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:22, 24 апреля 2026

Российские МОГи получат специальные «Пластуны»

«Известия»: Мобильные огневые группы получат специальные транспортеры «Пластун»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские мобильные огневые группы (МОГи) получат специальные версии транспортеров «Пластун». Об этом газете «Известия» сообщили в компании — разработчике вездеходов.

Новая машина позволит смонтировать пулеметы на турельных установках и позволит зенитным подразделениям действовать в труднодоступных районах, используемых дальнобойными дронами Вооруженных сил Украины.

В компании «Русские вездеходы Пластун» рассказали изданию, что модернизированные транспортеры «Пластун-ТТМ» прошли необходимые тесты и в ближайшее время начнут поставляться в войска.

По словам директора компании-разработчика Ерика Сагымбаева, новая машина представляет собой двухсекционный вездеход с шарнирно-сочлененной рамой. Сагымбаев уточнил, что «в передней части расположена кабина с местами для водителя и пассажиров, двигатель, коробка передач и раздаточная коробка», тогда как вторая секция может использоваться, например, для установки турели с 12,7-миллиметровым пулеметом «Утес».

В феврале ТАСС сообщил, что Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представил версию внедорожника «Хантер», модифицированную под задачи специальной военной операции.

В ноябре гендиректор компании «Русские вездеходы Пластун» рассказал «Известиям», что модернизированный транспортер для штурмовых групп «Пластун-ТТМ», который может заменить использующиеся на фронте микроавтобусы УАЗ (в просторечии — «буханка»), прошел испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать кукурузники против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok