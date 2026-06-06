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06:25, 6 июня 2026Бывший СССР

Украинские бойцы заблудились по дороге на позиции в ДНР

РИА Новости: Бойцы ВСУ заблудились по дороге на позиции под Добропольем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблудились по дороге на позиции в район Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков.

По его словам, украинские военнослужащие дошли до комплексного сборного пункта, пошли чего пошли не в ту сторону до Покровска (украинское название города Красноармейск). Жарков добавил, что вместе с сослуживцами не мог пересечь одну из точек из-за обилия беспилотников. Он отметил, что группа смогла прибыть к месту назначения только спустя четверо суток.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ заблудился в попытке бежать в Сумскую область и попал в плен. Мужчина был переброшен под Курск, когда попытался бежать в Сумскую область. Вместо этого он вышел на позиции группировку войск «Север», которые «не только не уничтожили на месте оккупанта, но и оказали ему первую медицинскую помощь».

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