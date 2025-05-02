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04:12, 2 мая 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ заблудился и попал в плен к российским бойцам

Солдат ВСУ заблудился в попытке бежать в Сумскую область и попал в плен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Лысенко, принимавший участие во вторжении в Курскую область, попытался бежать с территории России в Сумскую область, но заблудился и вышел на позиции российский бойцов. Его взяли в плен, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Сообщается, что мужчина был мобилизован. Сперва он прошел обучение, после чего его распределили в бригаду ВСУ и отправили в Сумскую область. В дальнейшем он был переброшен под Курск. По его словам, в бригаде были проблемы с продовольствием, а некоторые члены бригады получили обморожение ног.

Его пленили 10 марта. «Лысенко пытался бежать в Сумскую область, но заблудился и вышел на позиции Северян, которые не только не уничтожили на месте оккупанта, но и оказали ему первую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По его словам, когда он наткнулся на российских бойцов, те спросили его, куда он направляется. Он ответил, что на Украину. На это солдаты армии России сообщили, что Украина находится в другой стороне, и взяли его в плен.

Ранее сообщалось, что брошенные командованием ВСУ десантники попали в плен в Горнале.

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