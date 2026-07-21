В России отреагировали на разработки Германии в ядерной сфере

Грушко: Россия учтет разработки ФРГ в ядерно-оружейной области при военном планировании

Россия учтет разработки Германии в ядерно-оружейной области при составлении своих военных планов. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«То, что делает ФРГ, это абсолютно неудивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальность, которую тоже надо учитывать в нашем военном планировании», — рассказал он.

Дипломат отметил, что такая политика соответствует курсу стран НАТО, которые увеличивают роль ядерного фактора не только в военных стратегиях, но и в стратегическом планировании.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что завершение боевых действий на Украине не спасет страну от краха. Он назвал ситуацию на Украине ужасной. По его словам, в случае открытия границ прячущиеся от мобилизации жители покинут страну.