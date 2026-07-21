Норвежский академик Дизен: Конец боевых действий на Украине не спасет страну от краха

Завершение боевых действий на Украине не спасет страну от краха. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью You-Tube-каналу The Peacemonger.

«Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся», — отметил профессор.

Дизен подчеркнул, что то, что происходит с Украиной, «ужасно». По его словам, в случае открытия границ прячущиеся от мобилизации жители покинут страну.

Ранее Гленн Дизен заявил, что Европа рассчитывает на продолжение гибели украинцев и затягивание конфликта. По мнению специалиста, Брюссель потеряет интерес и передумает поддерживать Киев, когда увидит полный крах Вооруженных сил Украины (ВСУ).