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09:49, 21 июля 2026Мир

События на Украине вызвали тревогу на Западе

Норвежский академик Дизен: Конец боевых действий на Украине не спасет страну от краха
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Завершение боевых действий на Украине не спасет страну от краха. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью You-Tube-каналу The Peacemonger.

«Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся», — отметил профессор.

Дизен подчеркнул, что то, что происходит с Украиной, «ужасно». По его словам, в случае открытия границ прячущиеся от мобилизации жители покинут страну.

Ранее Гленн Дизен заявил, что Европа рассчитывает на продолжение гибели украинцев и затягивание конфликта. По мнению специалиста, Брюссель потеряет интерес и передумает поддерживать Киев, когда увидит полный крах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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