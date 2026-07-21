Врач раскрыла последствия приема просроченных лекарств

Терапевт Азизова: Просроченные антибиотики становятся опасными для здоровья

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова рассказала, можно ли принимать лекарства, если их срок годности истек. Последствия приема просроченных препаратов она раскрыла «Ленте.ру».

Врач предупредила россиян, что некоторые медикаменты после истечения срока годности становятся не просто бесполезными, а опасными для здоровья. «Некоторые антибиотики, например, на основе тетрациклина гидрохлорида, со временем разлагаются до токсичных соединений. Кроме того, просроченные антибактериальные препараты могут не справиться с инфекцией, что негативно отражается на здоровье», — предостерегла доктор.

Она добавила, что в просроченных сиропах, глазных и назальных каплях могут размножаться патогенные микроорганизмы. Еще опаснее, по ее словам, использовать инъекционные растворы с истекшим сроком годности — они могут вызвать сильную токсическую реакцию.

Кроме этого, врач призвала не употреблять просроченные порошки и индивидуально изготовленные препараты, поскольку реакция организма на них может быть непредсказуемой. Опасен может быть и просроченный инсулин: он теряет свой сахароснижающий эффект, что может привести к ухудшению состояния у человека с диабетом.

В то же время, по словам доктора, существуют препараты, которые, согласно исследованиям, могут сохранять свою безопасность и эффективность в течение многих лет после истечения официального срока — вплоть до 15 лет. Она уточнила, что к таким «стабильным» медикаментам относятся парацетамол, ацетилсалициловая кислота и лоратадин. Однако, несмотря на эти данные, лучше всего придерживаться сроков, указанных производителем, и не рисковать здоровьем, заверила врач.

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