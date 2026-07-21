Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 21 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла последствия приема просроченных лекарств

Терапевт Азизова: Просроченные антибиотики становятся опасными для здоровья
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AlpakaVideo / Shutterstock / Fotodom

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова рассказала, можно ли принимать лекарства, если их срок годности истек. Последствия приема просроченных препаратов она раскрыла «Ленте.ру».

Врач предупредила россиян, что некоторые медикаменты после истечения срока годности становятся не просто бесполезными, а опасными для здоровья. «Некоторые антибиотики, например, на основе тетрациклина гидрохлорида, со временем разлагаются до токсичных соединений. Кроме того, просроченные антибактериальные препараты могут не справиться с инфекцией, что негативно отражается на здоровье», — предостерегла доктор.

Она добавила, что в просроченных сиропах, глазных и назальных каплях могут размножаться патогенные микроорганизмы. Еще опаснее, по ее словам, использовать инъекционные растворы с истекшим сроком годности — они могут вызвать сильную токсическую реакцию.

Материалы по теме:
«Шарлатаны обещают от всего исцелить» Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
26 июня 2019
«Инсульт может стать первым и последним симптомом» Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
18 мая 2020
Четвертый по алфавиту, но главный по значению. Все, что вам нужно знать о витамине D
Четвертый по алфавиту, но главный по значению.Все, что вам нужно знать о витамине D
20 января 2022

Кроме этого, врач призвала не употреблять просроченные порошки и индивидуально изготовленные препараты, поскольку реакция организма на них может быть непредсказуемой. Опасен может быть и просроченный инсулин: он теряет свой сахароснижающий эффект, что может привести к ухудшению состояния у человека с диабетом.

В то же время, по словам доктора, существуют препараты, которые, согласно исследованиям, могут сохранять свою безопасность и эффективность в течение многих лет после истечения официального срока — вплоть до 15 лет. Она уточнила, что к таким «стабильным» медикаментам относятся парацетамол, ацетилсалициловая кислота и лоратадин. Однако, несмотря на эти данные, лучше всего придерживаться сроков, указанных производителем, и не рисковать здоровьем, заверила врач.

Ранее кардиолог Андрей Пронин рассказал, как защитить сосуды без лекарств. Для этого он посоветовал придерживаться средиземноморской диеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россиянку засудили после домогательств в отношении нее в транспорте
    Россиянам назвали самые безопасные ягоды
    Случайно устроившая пожар в собственном доме россиянка попала под следствие
    США и КНР попытаются предупредить угрозы от развития ИИ
    Командование ВСУ доложило Зеленскому о подготовке на черниговско-киевском направлении
    В Кремле прокомментировали ситуацию с российским маркетплейсом после атаки ВСУ
    Экипаж «Союза МС-28» вернется на Землю 26 июля
    49-летняя женщина не придала значения зловонному дыханию и едва не впала в кому
    Академик рассказал о скрытой опасности вейпов
    Модный эксперт Рогов разочаровался в стиле Ирины Шейк
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok