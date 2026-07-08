Кардиолог назвал способы защитить сосуды без лекарств

Кардиолог Пронин: Средиземноморская диета поможет замедлить возрастные изменения сосудов

Сохранить здоровье сосудов и замедлить их возрастные изменения можно без лекарств, считает врач-кардиолог высшей категории Андрей Пронин. Простые способы защитить сердечно-сосудистую систему он назвал в беседе с KP.RU.

По словам врача, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно соблюдать режим сна, поддерживать баланс между работой и отдыхом, отказаться от курения и придерживаться средиземноморского типа питания. Такой рацион предполагает употребление большего количества овощей, рыбы и продуктов, богатых клетчаткой, а также сокращение доли красного мяса в рационе.

Врач также призвал не использовать термин «сосудистый возраст». Он пояснил, что для сосудов профилактика и здоровый образ жизни намного важнее, чем биологический возраст.

Ранее кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова призвала регулярно измерять давление и записывать результаты в специальном дневнике. По ее словам, это поможет вовремя заметить проблему и предотвратить инсульт или инфаркт.