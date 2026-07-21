«Криптопчелы» захватили участок россиянки

В Тюмени россиянка спутала с пчелами устройства для майнинга на участке

Жительница Тюмени обнаружила на своем участке устройства для майнинга криптовалюты, которое спутала с пчелиными ульями. Об инциденте в российском городе пишет Baza в Telegram-канале.

Россиянка приобрела участок в 2025 году, однако с тех пор не посещала его из-за сложностей с дорогами. Когда собственница все-таки приехала, она заметила на территории несколько странных прямоугольных предметов, напоминающих ульи. Предметы характерно жужжали, напоминая гул пчел.

Женщина заглянула внутрь и выяснила, что на самом деле предметы являются криптофермой. На данный момент неизвестно, кто установил оборудование. Россиянка обратилась в полицию с заявлением, сотрудники которой забрали аппаратуру с участка. Отмечается, что резкого роста платежей собственница не заметила, так как майнеры подключались к общей сети, и расходы распределялись между несколькими потребителями.

Ранее в Свердловской области россиянин украл кредиты в пяти банках на сумму более 6,2 миллиона рублей ради майнинг-фермы.