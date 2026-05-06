18:54, 6 мая 2026

Россиянин украл кредитов на миллионы рублей ради майнинг-фермы

Владимир Седов
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области к четырем годам колонии приговорили россиянина по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в феврале 2022 года мужчина взял кредиты в пяти банках на сумму более 6,2 миллиона рублей. Не имея официального дохода и места работы, он использовал подложные документы, часть средств обналичил и перевел третьим лицам. Позже он подал заявление о банкротстве, а в суде заявил, что действовал под влиянием финансового консультанта, который его обманул и убедил взять несколько кредитов для покупки майнинг-фермы.

Суд счел его доводы несостоятельным из-за подложных документов, которые предоставил осужденный. Уголовное дело в отношении «финансового консультанта» выделено в отдельное производство.

