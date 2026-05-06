Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

МВД: Мошенники начали похищать аккаунты родственников пропавших участников СВО

Мошенники нацелились на одну категорию россиян в мессенджерах: они начали похищать аккаунты родственников пропавших участников специальной военной операции (СВО). Об активизировавшихся аферистах предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники находят группы, в которых родственники ищут пропавших или не выходящих на связь бойцов СВО, и размещают сообщение о переезде чата. К посланию они прикрепляют ссылку, которая, как они утверждают, ведет в новое сообщество.

На самом деле при переходе по ней запускается бот, который под предлогом подтверждения участия просит ввести номер телефона и код из СМС. Если человек укажет эти данные, то мошенники получат доступ к его аккаунту, заявили в МВД.

В ведомстве добавили, что аферисты также могут отдельно связываться с пользователями, которые размещают сообщения о пропаже родственника в зоне СВО. Аферисты могут могут обманывать их под предлогом помощи в поисках или ускорении выплат.

Ранее стало известно, что украинские мошенники в преддверии Дня Победы пытались атаковать нескольких известных россиян. Уточнялось, что аферисты, в частности, собирались обмануть журналиста Владимира Соловьева и артистов Дениса Майданова и Джигана.