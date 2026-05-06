Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:05, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

МВД: Мошенники начали похищать аккаунты родственников пропавших участников СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники нацелились на одну категорию россиян в мессенджерах: они начали похищать аккаунты родственников пропавших участников специальной военной операции (СВО). Об активизировавшихся аферистах предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники находят группы, в которых родственники ищут пропавших или не выходящих на связь бойцов СВО, и размещают сообщение о переезде чата. К посланию они прикрепляют ссылку, которая, как они утверждают, ведет в новое сообщество.

На самом деле при переходе по ней запускается бот, который под предлогом подтверждения участия просит ввести номер телефона и код из СМС. Если человек укажет эти данные, то мошенники получат доступ к его аккаунту, заявили в МВД.

В ведомстве добавили, что аферисты также могут отдельно связываться с пользователями, которые размещают сообщения о пропаже родственника в зоне СВО. Аферисты могут могут обманывать их под предлогом помощи в поисках или ускорении выплат.

Ранее стало известно, что украинские мошенники в преддверии Дня Победы пытались атаковать нескольких известных россиян. Уточнялось, что аферисты, в частности, собирались обмануть журналиста Владимира Соловьева и артистов Дениса Майданова и Джигана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Названы российские города с самым дешевым жильем

    Раскрыты главные ошибки гипертоников

    Популярное действие на даче назвали пустой тратой сил

    Страховщики объяснили способы увеличить размер выплаты по европротоколу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok