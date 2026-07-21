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14:37, 21 июля 2026Мир

Самолет-заправщик ВВС США подал аварийный сигнал у берегов Ирана

Самолет ВВС США подал сигнал бедствия вблизи иранского порта Бандар‑е‑Афтаб
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Самолет-заправщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing KC‑135R Stratotanker подал аварийный сигнал, находясь недалеко от иранского порта Бандар‑е‑Афтаб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетных трекеров.

По информации агентства, борт вылетел с авиабазы Аль‑Дафра в Абу‑Даби, совершил несколько кругов вокруг острова Верхний Аль‑Ясат, а затем направился в сторону Ирана, отключив транспондер. Приблизившись к порту, самолет резко развернулся и подал сигнал бедствия, после чего вернулся на базу.

Ранее США решили перебросить дополнительные истребители F-16 и F-35 из Европы на Ближний Восток. Источники из числа американских должностных лиц сообщили, что F-16 из Германии и малозаметные F-35 из Великобритании направили на Ближний Восток. В регион также перебросили дополнительные самолеты-заправщики.

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