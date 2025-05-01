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06:59, 1 мая 2025Россия

Брошенные командованием ВСУ десантники попали в плен в Горнале

Офицер «Севера» Витязь: Брошенные командирами ВСУ десантники пленены в Горнале
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых бросило командование, попали в плен к ВС России в Горнале Курской области. Об этом рассказал офицер российской группировки войск «Север» с позывным Витязь, его словам приводит РИА Новости.

«У Горналя были взяты в плен двое украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. На допросе они сообщили, что их насильно мобилизовали 14 января 2025 года», — уточнил российский военный.

Военнопленных допросили, они рассказали, что командиры отправили их в Курскую область из Сум, до попадания к солдатам ВС РФ они пробыли в Горнале всего четыре дня. Они заявили, что их и их сослуживцев «попросту бросили на произвол судьбы».

Витязь добавил, что десантников в Курской области использовали в качестве пушечного мяса.

Ранее сообщалось, что экс-военнослужащий ВСУ с позывным Прометей перешел на сторону России и стал командиром расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он попал в плен под Авдеевкой, после чего и принял решение встать на сторону РФ.

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