Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:52, 30 апреля 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ перешел на сторону России и стал командиром

Перешедший на сторону России солдат ВСУ стал командиром расчета беспилотников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Прометей перешел на сторону России и стал командиром расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в батальоне имени Максима Кривоноса. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, он попал в плен под Авдеевкой, после чего и принял решение встать на сторону РФ. В скором времени он прошел обучение по работе с беспилотниками.

«Сейчас я в батальоне Максима Кривоноса командир расчета БПЛА. В ВСУ этим не занимался, там нужно были мясо, люди в окопах, которые будут там сидеть и не понятно за что умирать», — сказал Прометей.

Ранее пленный солдат ВСУ Юрий Гладченко рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в военкоматы. Он также призвал бывших сослуживцев сложить оружие, а Владимира Зеленского — подписать мирный договор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

    В России сообщили о росте доли БРИКС в мировой экономике

    Россиянка назвала идеальное место для легкого знакомства с богатым иностранцем

    Названы преимущества употребления кофе по утрам

    Политолог раскрыл цель намека Зеленского на удар по параду Победы

    Стало известно о продвижении ВС России к населенному пункту в ЛНР

    Рудковская рассказала о покупке жилья в Астане

    Оправдывавшего терроризм в мессенджере иностранца осудили на 13 лет

    Спецпосланник Трампа высказался о красоте Кремля

    Нераспроданные запасы автомобилей в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости