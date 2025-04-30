Солдат ВСУ перешел на сторону России и стал командиром

Перешедший на сторону России солдат ВСУ стал командиром расчета беспилотников

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Прометей перешел на сторону России и стал командиром расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в батальоне имени Максима Кривоноса. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, он попал в плен под Авдеевкой, после чего и принял решение встать на сторону РФ. В скором времени он прошел обучение по работе с беспилотниками.

«Сейчас я в батальоне Максима Кривоноса командир расчета БПЛА. В ВСУ этим не занимался, там нужно были мясо, люди в окопах, которые будут там сидеть и не понятно за что умирать», — сказал Прометей.

Ранее пленный солдат ВСУ Юрий Гладченко рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в военкоматы. Он также призвал бывших сослуживцев сложить оружие, а Владимира Зеленского — подписать мирный договор.